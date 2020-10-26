Уже на складе: когда в аптеки Челябинской области завезут антибиотики и другие лекарства

Купить антибиотики в аптеках Челябинска трудно: нужен рецепт и везение - лекарства есть не везде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аптеках Челябинской области сложился жесткий дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, которые среди прочего применяют при лечении новой коронавирусной инфекции. Власти области рассказали, когда лекарства появятся в аптечной сети.

— Минпромторг России снял требование о маркировке лекарств. Мы надеемся, что теперь дефицитные препараты будут быстрее доставлять в аптеки. На Областном аптечном складе есть все необходимые препараты. Осталось просто отправить их в торговую сеть, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Ранее в одной из крупных аптечных сетей объяснили, как пропажа антибиотиков связана с обязательной маркировкой лекарств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru