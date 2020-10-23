«Может, у кого-то и завалялись»: из аптек Челябинска пропали антибиотики

Журналист «Комсомолки» обзвонила крупные аптечные сети в Челябинске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вслед за градусниками из аптек Челябинска начали пропадать антибиотики. К примеру, читательница «Комсомолки» с трудом нашла «Азитромицин», который недавно рекомендовали к использованию при лечении коронавируса. Также его массово используют при лечении бактериальных инфекций верхних дыхательных путей.

— По рекомендации врача, в течение шести дней я должна пропить курс «Азитромицина». Я нашла препарат только в одной аптеке. Фармацевты говорят, что его нет даже у поставщиков, — пожаловалась женщина.

Журналист КП-Челябинск вжилась в роль больного человека и обзвонила аптеки крупных сетей.

«Фармленд»

Таблеток «Азитромицин» в продаже нет, но есть другой антибиотик с тем же действующим веществом — «Сумамед». И того мало, предупреждают на сайте аптеки.

— Самого «Азитромицина», к сожалению, нет. Наличие по сети не подскажу. Может, у кого-то таблетки и завалялись. К нам они не поступают недели две. Даже у поставщиков препарат с этой маркировкой пропадет. Если только поискать в мелких аптеках, — рассказали в аптеке на улице Коммуны.

В аптеке на Свердловском проспекте тоже не оказалось, нужного препарата.

«Классика»

В аптеки «Классики» дозвониться не удалось. По номеру, указанному на сайте, можно звонить с 8:00 до 22:00. Тем не менее, автоответчик не устает повторять, что все каналы заняты.

На сайте нужного нам препарата тоже не оказалось. Под картинкой коробочки лишь лаконичная фраза: «скоро в продаже». По номерам аптек в «Яндекс.Картах» фармацевты тоже не отвечают — все телефоны «неживые».

«Живика»

В «Живике» на улице Кирова «Азитромицина» не оказалось. На Сони Кривой он был, но только в суспензиях и виде «Сумамеда».

На сайте сети аптек говорится, что лекарство можно приобрести в пяти районах Челябинска: в Тракторозаводском — в трех аптеках, в Центральном, Советском и Металлургическом — по одной аптеке, в Курчатовском — в двух, в Калининском — в семи аптеках и больше всего в Ленинском — в 11 аптеках.

«Государственная аптека», она же «Областной аптечный склад»

Интернет-магазин госаптеки по запросу «Азитромицин» не выдает нужного препарата, но предлагает другие антибиотики. Позвонить в конкретную аптеку тоже нельзя. Точнее, непонятно, как это сделать. Есть только номера общих справочных служб, по которым трудно дождаться ответа.

Зато от коронавируса лекарства будут

Ирина Гехт сказала, что в Челябинской области появятся лекарства от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Тем временем, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заверила, что скоро лекарство от коронавируса появятся на полках.

— Перебои случаются. Лекарства действительно отгружаются маленькими партиями. Но мы закупаем дополнительные препараты, отправили заявку в Минпромторг России и планируем создать в розничной сети аптек двухмесячный запас препаратов, необходимых для лечения коронавируса, — рассказала Ирина Гехт.

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