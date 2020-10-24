В крупной аптечной сети объяснили, почему в Челябинске начались перебои с лекарствами

Из-за обязательной маркировки из аптек в Челябинске стали пропадать лекарства Фото: Алексей ФОКИН

В крупной аптечной сети объяснили, почему антибиотики стали пропадать с полок в Челябинске. В первую очередь это связывают обязательной маркировкой лекарств, действующей с 1 июля 2020 года.

— По официальной версии, маркировка лекарств вводится для защиты потребителей от фальсификата. Эта цель, безусловно, в интересах каждого жителя страны. Но при этом упускаются из виду серьезные последствия. Дефицит таких, казалось бы, простейших препаратов как вода для инъекций и лидокаин — это целиком ответственность внедрения маркировки. Время поступления препарата от производителя в аптеку и, соответственно, клиенту, увеличивается в разы из-за того, что система мониторинга движения лекарственных препаратов не справляется с нагрузкой и стопорит всю товаропроводящую цепочку, — рассказала КП-Челябинск генеральной директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

Нововведение должно обеспечить безопасность потребителей. Но пока только усложняет процесс. Есть и другие проблемы.

— В случае дефицита некоторых антикоагулянтов (таких как «Квадрапарин» или «Эниксум») проблема кроется не только в маркировке, но и в невозможности закупить необходимые объемы субстанции, так как они китайского производства и отпускаются в другие страны по квоте, которая в отношении России очень мала, — добавила Аделя Кальметьева.

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