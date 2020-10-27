Премьер-министр Мишустин и губернатор Текслер разработают шаги поддержки регионов

Инициативы Алексея Текслера по поддержке экономики регионов одобрены главой государства. Фото: gubernator74.ru

Владимир Путин утвердил итоговые поручения, сформировавшиеся после расширенного заседания президиума Госсовета, прошедшего 28 сентября 2020 г.

В заседании участвовал губернатор Челябинской области, руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер. Глава государства поддержал его инициативы. Предложения Текслера вошли в итоговый документ.

По поручению Путина премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Челябинской области Алексей Текслер подготовят доклад на тему разработки критериев превышения дефицита региональных бюджетов.

Авторам нужно предусмотреть возможность превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема госдолга регионов на 2021 год, установленных соглашениями о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета.

К регионам страны не применят меры ответственности за превышение предельных показателей в соглашениях о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Не накажут регионы за снижение налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов и обеспечение расходов на реализацию действий по борьбе с COVID 19.

Вошла в итоговый документ по распоряжению президента инициатива Текслера о возможности регионов направлять бюджетные средства, высвобождаемые из-за снижения объемов погашения федеральных бюджетных кредитов, на финансирование нацппроектов.

Еще одна важная новация: сохранение в 2021 г объема дотации из федерального бюджета на поддержку сбалансированности региональных бюджетов на уровне 2020 г.