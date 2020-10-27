Недостаточно доказательств: устроившую поножовщину школьницу из Челябинской области оставили под стражей

Девочка ножом ударила подругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноармейский районный суд продлил содержание под стражей для 15-летней девочки, которая порезала 14-летнюю подругу. Инцидент произошел 24 октября в селе Русская Теча. В ходе конфликта одна из девушек схватилась за нож. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

— Прокурором заявлено ходатайство о продлении содержания под стражей на 72 часа, ввиду недостаточности заявленных следователем доказательств, обосновывающих избрание меры пресечения, — сообщили журналисту КП-Челябинск в Красноармейском райсуде.

Следующее заседание назначено на пятницу, 30 октября, 16:45.

Ранее следственные органы предъявили девочке обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на совершение убийства». Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу. После происшествия прокуратура решила провести проверку в школе, где учатся обе девочки. Рассказываем, что стало причиной конфликта.

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