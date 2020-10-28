Скандальный экс-мэр Челябинска прибыл в суд с сумкой

Вчера Евгений Тефтелев был налегке, сегодня — с сумкой Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Центральном райсуде началось заседание по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Ожидается, что сегодня ему вынесут приговор.

Бывшего градоначальника снова привезли в суд на вазовской «пятерке». У входа в здание суда его уже ждали журналисты. Представители прессы спросили, как у него дела, устал ли, что дело затянулось, передает с места журналист КП-Челябинск.

— Нормально, — тихо ответил Евгений Тефтелев.

Как и вчера, журналистов в зал не пускают из-за угрозы коронавируса.

Накануне прошли прения сторон. Защита просила штраф. А если же будет реальный срок, Тефтелева просят не отправлять в СИЗО, а оставить под домашним арестом, пока приговор не вступит в законную силу.

В свою очередь, прокуратура как гособвинитель, потребовала признать подсудимого виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), назначить наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима со штрафом 75 млн рублей (то есть 30-кратная сумма взятки) и отправить экс-градоначальника в СИЗО прямиком из зала суда.

На последнем слове Евгений Тефтелев заявил, что раскаивался. Ранее мы разбирали, каковы шансы бывшего главы Челябинска избежать реального срока.

Обновлено 10:35. К зданию суда подогнали автозак, передает наш корреспондент.

Вероятно, бывшего мэра увезут из суда на этой машине Фото: Сергей СОТНИКОВ

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