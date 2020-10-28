Уникальный нефроурологический центр откроют в Челябинске

Операции будут делать всем пациентам - из Челябинска, и из области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первого ноября в Челябинске начнет работу новый нефроурологический центр при Челябинской областной детской больнице. Лечиться здесь смогут юные пациенты со всех территорий нашего региона, в том числе из Челябинска.

— На базе нашей клиники будут работать 60 нефроурологических коек. Новый центр станет оказывать помощь пациентам со всей Челябинской области от нуля до 18 лет, — говорит главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Все операционные центра сегодня оснащены эндоскопическим стойками. Это дает возможность хирургам проводить малотравматичные операции. После них пациенты восстанавливаются быстрее и могут покинуть больницу через несколько дней после оперативного вмешательства.

Ранее мамы маленьких пациентов рассказали СМИ, что опасаются остаться без помощи докторов, так как в городе закрывается детский урологический центр на базе ОКБ № 3, больше известной как «больница скорой помощи».

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