«Иск может оказаться неподъемным»: челябинский суд рассмотрит дело девушки, насмерть сбившей полицейского на мотоцикле

Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Фото: google.com/maps

Сегодня в Тракторозаводском районном суде состоится заседание по делу 19-летней Анастасии Ярушиной, которая на машине сбила полицейского. По словам адвоката девушки, она полностью раскаивается в содеянном, однако иск, который хотят запросить потерпевшие, может быть неподъемным для ее семьи.

— Девушка раскаивается и полностью признает свою вину. Она очень переживает о случившемся, потому что преступление было неумышленным, — рассказал КП-Челябинск адвокат Михаил Янин. — Она неопытный водитель, за рулем была меньше года, а время суток было темное. Понятно, что это ее никак не оправдывает, просто она никаких гонок не устраивала, все произошло случайно.

Михаил Янин добавил, что со стороной потерпевших договориться пока не удалось. Изначально неофициально была озвучена сумма порядка трех миллионов рублей — именно столько хочет получить семья погибшего полицейского в качестве компенсации. Семья у Анастасии малообеспеченная, сама девушка трудится на двух работах, отец уже в пенсионном возрасте, поэтому такая сумма может оказаться неподъемной.

Напомним, авария произошла ночью 12 августа на улице Линейной в Чурилово. 19-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai ехала попутно с полицейским. В какой-то момент она не рассчитала расстояние и врезалась в мотоцикл. В результате аварии 40-летний сотрудник полиции скончался на месте, у него остались жена и несовершеннолетние дети.

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