«Зато прыжки в длину есть где тренировать»: челябинского активиста возмутили горы снега на остановках и оледенелые тротуары

Участок на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Фото: vk.com/Изнанка Челябинска

На этой неделе Челябинск накрыла метель, снегом занесло дороги. В мэрии отчитались, что вывели полторы сотни машин, чтобы убрать последствия непогоды. Только один из местных активистов раскритиковал администрацию города за то, что они совсем забыли о пешеходах. Он показал, разницу между уборкой снега с дороги и тротуаров, и сделал выводы о приоритетах властей.

— На тротуарах где-то убирают, где-то нет, образуется наледь, люди ищут тропинки без снега, чтобы не упасть. После уборки с дорог создаются кучи снега на автобусных остановках, пассажиры общественного транспорта страдают, но ищут выход. Кучи снега оставляют вдоль таять дорог, из-за чего образуется каша и лужи на тротуарах. Зато прыжки в длину есть где тренировать, — написал администратор сообщества «Изнанка Челябинска» во «Вконтакте».

Вот так выглядит остановка возле ТРК «Урал». Фото: vk.com/Изнанка Челябинска

Журналист КП-Челябинск отправила запрос в администрацию города, чтобы узнать, собирается ли мэрия решать эту проблему. Редакция «Комсомолки» опубликует ответ, как только получит его.

Напомним, один из основателей этого сообщества Данил Девятов сделал пародию на передачу в «Мире животных», в которой высмеял установку серых заборов. Свое шоу он назвал в «Мире дорожного хозяйства».

Проспект Ленина. Фото: vk.com/Изнанка Челябинска

Остановка «Гражданпроект». Фото: vk.com/Изнанка Челябинска

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