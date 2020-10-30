Алина Загитова ранее в Челябинске завоевала «бронзу», и потом выиграла Олимпиаду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чемпионат России по фигурному катанию 22-27 декабря объединит на льду арены «Трактор» в Челябинске сильнейших представителей этого вида спорта. Лучшие спортсмены страны разыграют награды в четырех дисциплинах. В пятницу, 30 декабря, в Минспорта области обнародовали расписание состязаний.

— Первые два дня отведены на приезд спортсменов и официальные тренировки, — рассказал пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин. — В первый день выступят мужчины и пары в короткой программе, а также танцевальные пары в дисциплине «ритм танец». Во второй соревновательный день танцевальные пары и мужчины представят произвольную программу, а женщины – короткую программу.

Состязания пройдут в три дня. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Челябинской области

Торжественное открытие начнется 24 декабря в 19:15 и продлится 45 минут. 26 декабря после произвольной программы станут известны победители среди женщин и пар.

— Обращаем ваше внимание на то, что билеты на чемпионат России еще не доступны в продаже, — отметил Виталий Визаулин. — Остерегайтесь мошенников, предлагающих приобрести билеты на сомнительных интернет-сайтах. Следите за информацией о старте билетной программы на официальных сайтах Федерации фигурного катания России, регионального Минспорта.

Где можно проверить продавца, мы также рассказывали в материале.

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