После взрыва в больнице Челябинска СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность»

Кислородную станцию только открыли. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в ГКБ№ 2 в Челябинске.

— По предварительным данным, произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра, — прокомментировал старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.

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