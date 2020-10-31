На восстановление челябинской больницы, где произошел взрыв, потребуется три недели

На базе ГКБ№2 работал ковидный госпиталь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании оперативного штаба по устранению последствий взрыва в больнице Челябинска были названы основные направления работы. Ключевой задачей губернатор региона Алексей Текслер поставил — восстановить городскую больницу №2.

По информации регионального минздрава, на восстановление больницы потребуется 3 недели. На это время город остается без дополнительных коек для ковидных больных.

На момент взрыва в лечебном учреждении находились 158 пациентов. Всех, в том числе тяжелых больных, перевели в другие госпитальные базы. Как сообщили на оперштабе, ухудшения состояния здоровья при эвакуации не зафиксировано, все зараженные получают необходимое лечение.

Такие баллоны, который взорвался сегодня, 31 октября, на территории ГКБ№2, установлены возле нескольких больниц. Многие вплотную примыкают к жилым домам. Теперь жители опасаются за свою безопасность.

По поручению губернатора, началась проверка всей инфраструктуры по подаче кислорода в больницах.

— На Южном Урале работы на таких объектах осуществляет единственная организация, и важно исключить возможность ненадлежащего техобслуживания кислородного оборудования в больницах, — подчеркнул губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru