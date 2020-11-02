Стало известно, когда в новую инфекционную больницу под Челябинском доставят первых пациентов

В новой больнице завершены основные работы Фото: Инна КУМЕЙКО

До 5 ноября строители закончат благоустройство и мелкие недоделки внутри 11 корпусов новой областной инфекционной больницы в Малой Сосновке. С 12 ноября на скорых сюда начнут доставлять пациентов. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил губернатор Алексей Текслер после осмотра важного объекта.

Стройку глава региона курировал лично, проводя совещания, в том числе, и на площадке будущей инфекционной больницы. Цена вопроса строительства и запуска — 2,5 млрд. руб. Это — деньги областного бюджета. Объект возведен за 2,5 месяца.

Внутри фактически все готово, завезены кровати — обыкновенные медицинские и реанимационные. Завтра начнется монтаж компьютерного томографа. Чуть позже доставят оборудование для операционной.

Как сказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт, больница станет огромным подспорьем в нынешней ситуации, потому что сможет принять до 500 человек.

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