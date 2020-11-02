В центре Челябинска уже монтируют новогодний музыкальный тоннель

На Кировке уже монтируют новогоднюю иллюминацию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске началась подготовка к Новому году. На центральных улицах уже монтируют праздничную иллюминацию. Одним из первых обретет реальные очертания будущий музыкальный тоннель на пешеходной Кировке.

Помимо главного светового тоннеля, где игра света будет сопровождаться звуками музыки, на Кировке оборудуют и простые световые тоннели поменьше.

Погода благоприятная, и поэтому их монтаж могут завершить с жатые сроки — буквально за месяц. А уже 15 декабря в мэрии обещают торжественно запустить всю новогоднюю иллюминацию.

— Предполагается, что яркая иллюминация будет радовать горожан до февраля, — замечают в пресс-службе мэрии.

Сквер за площадью Революции также преобразится. Фото: пресс-служба мэрии.

В сквере за площадью Революции также стали прокладывать кабель для праздничной иллюминации. Как и в прошлом году, сквер преобразится и порадует горожан яркими арт-объектами.

Ранее на портале «Активный житель 74» челябинцы выбрали тему ледового городка, который украсит главную площадь города. Решено, что к Новому году на площади Революции возведут ледовый городок в космическом стиле. Тема «Челябинск космический», выбранная горожанами, посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

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