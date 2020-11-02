Паника ни к чему: общественники прокомментировали продление режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса в Челябинской области продлен еще на две недели, до 15 ноября. Как констатирует городской телеграм-канал «Челябушка», внесение тематических поправок в весеннее распоряжение правительства стало настолько привычным (но ни в коем случае не формальным, конечно же), что нет смысла телеграфировать с пометкой «молния».

— Лишняя паника ни к чему, да и новых запретов не предвидится. В силе требование санитарных врачей по ношению масок, дистанцированию в общественных пространствах и это уже на совести каждого, — добавляют авторы «Челябушка». — Заболеваемость ОРВИ, легочными инфекциями и ковидом в регионе не сбавляет темпа. Так, пневмонию диагностировали у главы Челябинска Натальи Котовой. Тесты на коронавирус, по заверениям пресс-службы, трижды отрицательные, мэр лечится амбулаторно, работает на удаленке, что, в частности, объясняет факт ее отсутствия на месте ЧП в субботу.

Напомним, на утро 2 ноября в Челябинской области официально подтверждены 20 тысяч 616 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 169 человек. На это раз в сводку не попал ни один школьник. Печальную статистику погибших пополнили еще шесть жертв коронавируса.