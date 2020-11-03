«Руки бы оторвал!»: в Челябинске вандалы расписали трамвай, в который влетела фура

В Челябинске вандалы расписали протараненный трамвай. Фото: Андрей Огарков vk.com/«Челябинский транспорт»

В минувшее воскресенье фура влетала в трамвай возле ТРК «Алмаз». После мощного удара у транспорта разнесло корпус, из-за чего он пошел под списание. А сегодня, 3 ноября, челябинец заметил, что трамвай пострадал еще и от вандалов с баллончиками краски в руках. Очевидец Андрей Огарков поделился фотографией в сообществе «Челябинский транспорт».

— Ну и что это за ерунда? Руки бы оторвал! Лишь бы напакостить! И неважно, где и на чем! — написал автор поста.

Напомним, в момент столкновения в трамвае было 10 пассажиров, водителя доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами.

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