Инфекционная больница под Челябинском будет спасать тяжелых пациентов

Новая больница в Малой Сосновке открывается 12 ноября. Фото: gubernator74.ru

Коечный фонд ковидных госпиталей в Челябинской области свободен на 15 %. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном коронавирусной инфекции, в понедельник, 9 ноября.

Ирина Гехт напомнила, что на этой неделе, 12 ноября, открывается новый областной инфекционный центр в Малой Сосновке.

Современная больница может вместить 480 коек; она оснащена самым передовым оборудованием. Например, передвижным томографом. Он уже установлен в операционной.

Как отметила Ирина Гехт, центр будет специализироваться на оказании помощи тяжелым больным — для этого есть все средства и ресурсы. К тому же, постепенно, со вводом инфекционного центра, на оказание плановой помощи будут переходить больницы Челябинска. В частности, горбольница N 2, которую сейчас восстанавливают после взрыва кислородной станции.

Напомним, что цена вопроса строительства клиники — 2,5 млрд. руб. Средства выделены из областного бюджета по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Больница построена под ключ в чистом после за 2,5 месяца.

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