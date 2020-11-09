«Смотрим карточку»: региональный Минздрав прокомментировал смерть челябинца на КТ

Смерть мужчины оказалась внезапной Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный минздрав прокомментировал смерть челябинца во время прохождения КТ легких.

— У погибшего было много сопутствующих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистая патология. Причину точнее мы сможем назвать после патоморфологического исследования, — сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — На данный момент мы изучаем документацию, медицинскую карту, смотрим, как протекали заболевания.

Мужчина внезапно скончался утром в четверг, 5 ноября, в Челябинской областной больнице №2 во время прохождения КТ легких. За день до этого он был осмотрен врачами ОКБ №2, определена схема его лечения.

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