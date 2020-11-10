Неизвестные обстреляли маршрутку в Челябинске

В Тракторозаводском районе неизвестные обстреляли маршрутку Фото: Андрей АБРАМОВ

В Тракторозаводском районе неизвестные открыли огонь по маршрутке, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Однако обращаться в полицию почему-то никто не стал. К несчастью стрелявших, стражи порядка все-таки обратили внимание на происшествие и начали проверку.

— По данному инциденту никаких обращений не поступало в полицию города Челябинска. Тем не менее, по сообщению СМИ проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

Напомним, две недели назад, 27 октября, произошел похожий инцидент. Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу в самом центре Челябинска. Пистолет оказался травматическим. Хулиган стрелял в воздух и не зацепил случайных прохожих.

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