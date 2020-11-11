Под Челябинском открывается инфекционная больница, построенная за три месяца

Возможности новой больницы оценивает первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян Фото: Инна КУМЕЙКО

До новой инфекционной больницы в Малой Сосновке уже ведет асфальтовая дорога. Смонтирован остановочный комплекс и пешеходный переход. Дорожные рабочие только что нанесли бело-желтые полосы «зебры», так как планируется запуск маршрутных такси.

С завтрашнего дня сюда повезут инфекционных пациентов. Мощности больницы в эпидемию — 482 койки. Базовая загрузка — 100 коек. На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией первый замгубернатора Ирина Гехт заявила, что областной инфекционный центр будет принимать тяжелых пациентов.

Так выглядит палатный рентген. Фото: Инна КУМЕЙКО

В больнице, говорит замглавного врача Елена Лебедева, созданы уникальные безопасные условия не только для пациентов, но и для персонала.

Новая больница не похожа на привычные больничные городки Фото: Инна КУМЕЙКО

В открытии больницы в среду, 11 ноября, участвуют губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. Глава региона заявил, что объект — гордость областных властей. Губернатор держал строительство на личном контроле и побывал на стройплощадке несчетное количество раз. И мог бы сам провести экскурсию по корпусам-лепесткам больницы.

Новая инфекционка позволит разгрузить ковидные отделения городских больниц Челябинска. Фото: Инна КУМЕЙКО

Больница в Малой Сосновке построена по распоряжению губернатора. Цена вопроса — 2,5 млрд. руб — это средства областного бюджета.

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