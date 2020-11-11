В новой инфекционной больнице под Челябинском построят еще три корпуса

Койки в новом инфекционном центре предусматривают встроенный штатив для капельниц. Фото: Людмила Ковалева

В новом больничном корпусе в Малой Сосновке, который открылся сегодня, 11 ноября, семь лечебных корпусов. Здание построено быстро возводимым способом, и проект позволяет построить еще три корпуса. Принципиальное решение по этому вопросу принял губернатор, о чем сообщил на церемонии открытия.

Сроков возведения глава региона не называл, но сказал, что расходы на каждую койку оправданы. Сейчас на ковидных базах Челябинской области остается свободным 15 % мест. С вводом областного инфекционного центра это число вырастет. Но нужно возвращать койки в плановую медицину. И, в первую очередь, для лечения сердечно-сосудистых патологий.

Компьютерный томограф экспертного класса. Фото: Людмила Ковалева

В ноябре после ремонта откроется горбольница N 2 в Челябинске. Там заработает кардиологическое терапевтическое отделение. Далее по прямому профилю начнет работать кардиология в ОКБ-3.

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