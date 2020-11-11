На ледовый городок в центре Челябинска потратят больше шести млн рублей

В центре Челябинска установят фигуры в космической тематике. Фото: сайт Госзакупок

Ледовый городок в центре Челябинска построят за 6,7 млн рублей. На сайте Госзакупок уже объявили результаты торгов. Победителем стало ООО агенство «Праздник», снизив начальную цену в 8,15 млн почти на полтора миллиона рублей.

Кстати, ледовый городок появится на площади Революции уже 22 декабря. В этом году челябинцы выбрали космическую тематику. По плану, там появится фигура инопланетянина, голова Гагарина и снегурочка на спутнике. Для любителей соцсетей оборудуют селфи-зону «Звездное небо», также трон Деда Мороза, цифры 2021, С Новым Годом! Подробнее проект ледового городка можно посмотреть здесь.

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