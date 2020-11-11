Проект инфекционной больницы под Челябинском распространят по стране

Игорь Каграманян (слева), губернатор Алексей Текслер и врачи нового областного инфекционного центра. Фото: gubernator74.ru

В среду, 11 ноября новый инфекционный областной центр на улице Героев медиков в Малой Сосновке продемонстрировали первому заместителю министра здравоохранения РФ Игорю Каграманяну.

Московский гость вместе с губернатором Алексеем Текслером побывал в корпусах готовой клиники и остался впечатлен. Больница, построенная в рекордно короткие сроки, за 74 дня, — образец современного передового подхода к организации лечения инфекционных больных.

— Без преувеличения могу сказать, что Алексей Текслер, губернатор Челябинской области очень оперативно принял решение. Доктора, средний медперсонал говорят о том, что учтены все современные технологии с точки зрения оказания качественной медпомощи нашим пациентам и, что очень важно, безопасности как для пациентов, так и для самих медработников. Учтены разного рода уроки текущей эпидемической ситуации, вы видите, лепестковая система позволяет полностью изолировать потоки. Прекрасная операционная система, ведь у пациентов и с коронавирусной, и с любой другой инфекцией могут возникнуть состояния, когда потребуется и хирургическое вмешательство. И здесь есть все условия для этого, - сказал Каграманян.

Первый заместитель министра здравоохранения России подчеркнул, как важно, что оперативно и качественно сформирован штат медицинских работников по ключевым специальностям.

Проект, реализованный в Малой Сосновке, Каграманян назвал самым современным и заявил, что уверен в его тиражировании в других регионах страны в случае необходимости.

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