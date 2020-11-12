Алексей Текслер рассказал, введут ли ограничения в Челябинской области

Госпитальная база коронавирусных отделений укрепилась мощностями нового областного инфекционного центра. Фото: gubernator74.ru

На открытии областного инфекционного центра в Малой Сосновке губернатор Алексей Текслер рассказал, ждать ли в регионе новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Резкие меры предпринимает Москва: студенты и школьники на дистанте до середины января 2021 года. Отменены все новогодние мероприятия. Отменен зимний культурный бренд столицы - фестиваль «Путешествие в Рождество».

— Мы готовы принимать решение по ограничительным мерам. Их набор нам известен и последовательность решений — тоже. Если увидим ухудшение ситуации, то первое, что мы сделаем: школьников, учащихся СПУ и студентов отправим на дистант с преимущественным нахождением дома. Те мероприятия, проведение которых у нас разрешены, могут быть ограничены как в плане самого проведения, так и количества зрителей. Сейчас по требованию Роспотребнадзора залы наполнены на 30-50%. Если будет потребность, ограничим планку 25 %, — сказал губернатор.

Следующим этапом может стать ограничение работы учреждений общепита — кафе и ресторанов. В первую очередь, в ночное время. Это актуально: приближается пора предпраздничных корпоративов и новогодних торжеств. Если потребуется, решение будет принято.

Но пока ситуация с пневмониями и госпитализациями, с общим заболеваниям позволяет властям такие решения не принимать. Губернатор благодарен тем южноуральцам, которые соблюдают меры предосторожности. Но как только ситуация потребует, ограничения будут введены.

Напомним, что госпитальная база коронавирусных отделений приросла на 482 места благодаря вводу областного инфекционного центра в Малой Сосновке.

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