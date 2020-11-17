До курортов туристам придется добираться из Каира на автобусах Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Авиакомпания Royal Flight намерена запустить регулярные рейсы из Челябинска в Каир. Также перелеты в египетскую столицу планируется открыть из других городов, среди которых Екатеринбург и Уфа. Об этом говорится в материалах к заседанию комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, опубликованных на сайте Росавиации. Встреча состоится сегодня, 17 ноября.

— Египет — бесспорно популярное туристическое направление, так что спрос точно будет. Хорошо, что будет рейсы хотя бы в Каир, оттуда туроператоры будут доставлять отдыхающих на автобусах. Дорога, конечно, тяжелая. Но говорят, построили новый автобан до Шарм-эль-Шейха, по которому можно будет добраться за три часа, — отмечает эксперт по туризму Михаил Панов.

Ранее время в пути из аэропорта Каира до Шарм-эль-Шейха составляло около 7,5 часов, до Хургады — 6,5 часов.

Экскурсии, по мнению эксперта, тоже будут, поскольку это одна из статей доходов египтян. Наоборот, представители турсферы опасаются, что люди побоятся ехать и просидят весь отпуск на территории отеля. При этом отдыхающим стоит не расслабляться, а тщательно следить за соблюдением санитарных мер.

Прямое авиасообщение с египетскими курортами было закрыто еще задолго до коронавируса. Рейсов на Красное море нет в расписании российских аэропортов уже целую пятилетку — воздушное сообщение закрыли с ноября 2015 года, после крушения российского лайнера над Синаем. Причиной трагедии называли теракт. В связи с этим, отмечает Михаил Панов, решение по открытию новых направлений в Египет из регионов России будет иметь и политический подтекст.

Между тем, пока ни из Челябинска, ни даже из соседнего Екатеринбурга международные рейсы в принципе не возобновлены.

— Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова полностью готов к возобновлению международного авиасообщения, соблюдая все рекомендации Росавиации и обеспечивая авиационную безопасность, — сообщали ранее в пресс-службе челябинского авиапредприятия.

Правила въезда в Египет: какие нужны анализы, страховка и обязателен ли карантин читайте в материале «Комсомолки». Поскольку ситуация постоянно меняется, уточняйте полный список требований при покупке тура.

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