Владимир Казанцев обвиняется в покушении на мошенничество Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Руководителя общественной организации «Экологический консалтинг», юриста «СтопГОКа» Владимира Казанцева отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин.

— Удалось добиться изменения меры пресечения правозащитнику Владимиру Казанцеву с домашнего ареста на подписку о невыезде, — написал Андрей Лепехин.

Напомним, на прошлой неделе адвокаты просили смягчить меру пресечения, изменив домашний арест до 26 января 2021 года на залог или запрет определенных действий. Но суд только сократил срок до 26 декабря 2020 года.

Владимир Казанцев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Владимир Казанцев отстаивает сторону зеленых активистов в судебном процессе с Томинским ГОКом. Иск был подан к РМК. Владимир Казанцев был одним из тех, кто пытался оспорить результаты экспертизы, давшей положительное заключение на работу горно-обогатительного комбината. Теперь его соратники считают, что дело сфабриковано.

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