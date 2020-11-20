Из психоневрологического интерната в Челябинске сбежал мужчина

Мужчину нашли вечером того же дня Фото: Артем КИЛЬКИН

Из психоневрологического интерната в Металлургическом районе сбежал 36-летний мужчина. Побег произошел накануне днем. Сотрудники медучреждения сразу же обратились в полицию. Силовикам разослали ориентировки.

Спустя около трех часов сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину на улице 2-й Павелецкой.

— Гражданин был остановлен для установления личности. Им оказался тот самый 36-летний разыскиваемый челябинец. Он был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

О мужчине известно, что он не был судим. Опасности для окружающих, скорее всего, не представлял.

А между тем, со вчерашнего вечера в Челябинске искали пятилетнюю девочку. К поискам были привлечены волонтеры. Оказалось, что она была у подруги. Почему взрослые не предупредили родителей остается загадкой. Также в Челябинске разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Его нет дома уже пятые сутки.

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