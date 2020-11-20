Решена судьба 5-летней девочки, пропавшей в Челябинске

Девочку отправят в социально-реабилитационный центр. Фото: соцсети

Решена судьба пятилетней девочки, пропавшая вечером 19 ноября в Калининском районе.

— В настоящее время папа девочки после того, как решит вопросы с правоохранительными органами, поместит ее в наш социально-реабилитационный центр, — рассказала КП-Челябинск председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

Напомним, девочка пропала, когда отец был на работе, а мать отлучилась в магазин. Ребенка искали всю ночь в районе Теплотехнического института. Оказалось, что она все это время была у соседей в другом подъезде. После инцидента семью взяли на профилактический учет. Кстати, в ней воспитываются еще два ребенка: двух лет и одного года.

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