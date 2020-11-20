Семью 5-летней девочки, которую искали всем Челябинском, возьмет на контроль соцзащита

5-летнюю девочку искали с вечера 19 ноября. Фото: соцсети

Пропажа 5-летней девочки 20 ноября всколыхнула весь Челябинск. К счастью, ребенок нашелся живым и невредимым. Следственный комитет сейчас проводит проверку, а соцзащита заявила, что поставит семью на учет.

В городском комитете социальной политики КП-Челябинск сообщили, что раньше жалоб на родителей не было, в поле зрения соцзащиты семья не попадала. Кроме 5-летней дочки родители воспитывают еще двоих детей: двух лет и одного года. Папа работает в таксопарке управляющим, мама — в декрете.

— Сейчас принято решение о том, что семью берут на профилактический учет, работают с этой семьей, выясняют, почему ребенок был оставлен без присмотра, почему семья даже не предполагала, что ребенок может быть в соседнем подъезде, — рассказала КП-Челябинск председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова. — Органы социальной защиты, комиссия по делам несовершеннолетних и все наши службы профилактики работают с 10 часов с семьей, и сейчас еще находятся там. Поэтому решение по девочке еще не принято. Ведется работа по определению жизнеустройства этого ребенка. Либо его изымают по акту полиции, либо мама помещает ребенка по заявлению в наш социально-реабилитационный центр, либо ребенок остается в этой семье.

Напомним, девочка пропала вечером 19 ноября из своего дома по улице Кирова. Всю ночь ее искали родственники и волонтеры. Утром поиски продолжились, в них было задействовано около 70 человек. По словам волонтеров поискового отряда, девочка вышла из дома, когда отец был на работе, а мама ненадолго отлучилась в магазин. Сегодня около 11 утра малышка сама вышла к поисковикам. Оказалось, все это время она была в другом подъезде у соседей.

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