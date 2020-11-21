Погода в Челябинске на выходные, 21 и 22 ноября: тепло и смог

В Челябинске облачно Фото: Алена МЫЗГИНА

В эти выходные в Челябинске будет тепло. Испортить настроение может только смог, который по прогнозу уже сегодня к вечеру повиснет над городом. Смотрим, что говорят синоптики о погоде в Челябинске на 21 и 22 ноября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем в субботу в Челябинске будет 0..-2 градусов, в ночь на воскресенье похолодает до -12…-14 градусов. В воскресенье, 22 ноября, будет чуть прохладнее — минус 4..-6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Сильного ветра тоже не ожидается.

Правда, с сегодняшнего вечера — с 19:00 в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлен режим НМУ первой степени. Смог задержится в городе до вечера понедельника. Как уточнили в Минэкологии Челябинской области, несмотря на то, что это естественное природное явление, отсутствие ветра, туман и инверсия способствуют накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ.

— При первой степени НМУ предприятия должны снизить выбросы на 15-20%, — добавили в Минэкологии.

Уже в середине следующей недели в Челябинскую область, по прогнозам синоптиков, придут снегопады. Gismeteo сообщает, что к 27 ноября толщина снежного покрова достигнет 10 см. Какой будет зима в Челябинской области, мы писали ранее.

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