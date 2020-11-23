Аддитивные технологии: кадры для индустрии будущего

Аддитивные технологии, или технологии послойного синтеза, одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства. Новая программа Южно-Уральского государственного университета по подготовке специалистов в этом направлении признана одной из лучших в России.

ЮУрГУ активно включился в работу по подготовке кадров для аддитивного производства. Кафедра «Процессы и машины обработки металлов давлением» в 2019 году вошла в число 30 победителей конкурса, проводимого Министерством науки и высшего образования РФ.

Новая образовательная магистерская программа «Аддитивные технологии» разработана совместно с НИТУ «МИСиС». В качестве промышленных партнеров выступают немецкая компания SMS Group, ООО «СМС Металлургический сервис», АО «Композит» и Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения РАН.

— ЮУрГУ уделяет большое внимание аддитивным технологиям. Торжественное открытие лаборатории «Механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий», в создании которой приняла участие компания SMS Group, состоялось в 2017 году. А в 2018 была открыта проектная магистерская программа «Аддитивные технологии» по направлениям«Металлургия» и «Технологические машины и оборудование», — рассказывает зав. кафедрой Людмила Радионова.

Наличие собственного опыта в сочетании с опытом МИСиС, материально-техническое оснащение позволяет осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров для индустрии будущего, неотъемлемой частью которой являются аддитивные технологии.

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