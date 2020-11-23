«Не рекомендуем повторять»: водителя BMW, устроившего дрифт в центре Челябинска, вызвали в ГИБДД

На улице Труда автомобиль BMW обогнал полицейскую машину Фото: кадр с видео

Одного из дрифтеров, устроивших гонки в центре Челябинска, вызвали в ГИБДД. Разыскать водителей было проще простого: на видео видны госномера авто, а на странице в Instagram отмечены аккаунты действующих лиц.

— На 23-летнего водителя составлен административный протокол за выезд на встречную полосу по статье 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), — прокомментировала инспектор отделения пропаганды ГИБДД города Алена Безменова.

Нарушителю грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на год. Как уточнили в Госавтоинспекции, сейчас проводится административное расследование. Окончательное решение будет принято позднее.

Сотрудники ГИБДД даже записали видеообращение гонщика.

— Обращу ваше внимание, что мы не рекомендуем повторять трюки на дорогах общего пользования, так это может быть опасно не только для вас, но и для других участников дорожного движения, — зачитал на камеру молодой человек.

У второго участника дрифта нарушений не нашли.

Напомним, видео было снято в ночь на субботу, 14 ноября, после снегопада. Смотрится, конечно, эффектно. Но тот факт, что все происходило в центре города, вызывает вопросы. Там более, что рядом проезжали машины. Автоюрист насчитал сразу несколько нарушений.

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