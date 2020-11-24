Аддитивные технологии: исследования мирового уровня в магистратуре

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новую технологию изготовления деталей из титановых сплавов с использованием аддитивных технологий. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом научном журнале «Machines».

Студенты кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением» ЮУрГУ уже во время обучения имеют возможность проводить исследования в международной лаборатории «Механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий», созданной при поддержке немецкой компании SMSGroup.

— Наша главная задача заключается в подготовке специалистов и внедрении аддитивных технологий на промышленных предприятиях. Научные сотрудники решают задачи, связанные с реальными проектами для индустриальных заказчиков, в коллаборации с ведущими научными школами и предприятиями России, Германии и Франции, — рассказывает руководитель лаборатории со стороны ЮУрГУ, д. т. н., профессор Марина Самодурова.

В одном из таких проектов принимал участие выпускник проектной программы «Аддитивные технологии» Лев Глебов. Его работа, посвященная разработке и исследованию технологии получения деталей из титановых сплавов методами прямого лазерного синтеза, была опубликована в международном высокорейтинговом журнале.

Кафедра «Процессы и машины обработки металлов давлением» в 2019 году вошла в число 30 победителей конкурса на разработку передовых образовательных программ, проводимого Министерством науки и высшего образования РФ. Летом 2021 года начнется набор абитуриентов на магистерскую программу «Аддитивные технологии».

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