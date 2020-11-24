Медведям пора спать, но некоторые из них держатся до последнего. Фото: Челябинский зоопарк / Vk.com, национальный парк «Таганай» / Vk.com

В Челябинской области медведи, которые еще не впали в спячку, выходят на туристические маршруты. След одного из них обнаружили в национальном парке «Таганай» на спуске в Долину Сказок. В пресс-службе учреждения сообщили, что на тропах, где встречи с животными наиболее вероятны, с этого года установлены предупреждающие ярко-желтые аншлаги.

— Медведь обозначил свое присутствие прямо на тропе на спуске в Долину Сказок, а потом какое-то время шел параллельно, — рассказали в нацпарке «Таганай». — Судя по величине отпечатка, медведь не очень крупный. Вполне возможно, это двухлетка, которому в этом году предстоит первая самостоятельная зимовка. В этом году на тропах появились ярко-желтые предупреждающие аншлаги. Минувшим летом туристы с медведями не сталкивались, но издали видели одного в районе Митькиных скал.

У таганайских хищников в настоящее время идет процесс укладывания. Они уже ложатся в будущие берлоги, затем снова начинают бродить по лесу.

— Для крепкого сна им нужны морозы и побольше снега. Пока сугробы в национальном парке всего около 30 сантиметров, а для обустройства медвежьей «спальни» требуется минимум полметра, — отметили в пресс-службе «Таганая».

В челябинском зоопарке медведи более покладистые. Спят почти все.

— У нас два гималайских медведя (Харитон и Алиса) и три бурых (Бусинка, Маша и Степан), — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь челябинского зоопарка Елена Пшеницына. — Бусинка еще шатается, хотя уже очень-очень вялая. Но она сама по себе такая. Ее же привезли маленькой, и первые годы она вообще не ложилась в спячку. А гималайские медведи, Маша и Степан уже спят. У каждого из медведей в зоопарке свои отдельные берлоги. Мишки сами утепляют их себе сеном и заделывают вход.

Также в спячку должны лечь енотовидные собаки, но пока они бодрствуют. Зато спят все сурки.

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