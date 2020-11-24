Тусовка на два миллиона: жители Челябинска устроили вечеринку для собак

На встречу пришли 40 собак и около 80 человек. Фото: группа«Корги74»

Владельцы корги в Челябинске собрались на днях на очередную массовую прогулку. Любители породы стараются проводить встречи-«коржовки» каждый месяц, но из-за режима самоизоляции давненько не собирались. Эта «коржовка» стала рекордной — на прогулку в городском бору пришли 40 коротколапых песиков и около 80 человек.

— Связываем мы такой интерес, как не странно, с карантином. Огромный спрос был на щенков этой весной и летом, в группу пришло 60 новеньких корги. Скорее всего, это объясняется тем, что у многих освободились деньги — мало кто поехал в этом году в отпуск, и тем, что людям захотелось переключиться с негативного фона на что-то милое, рыжее, замечательное, — рассказала администратор группы «Корги74» Дарья Шульгина.

— 40 собак! Если в деньги перевести, по средней цене, то просто по парку гуляли плюс-минус два миллиона рублей,— пошутила подписчица группы Елена Борисова. Корги — одна из самых модных и дорогих пород собак. Стоит коротколапый щенок от 50 тысяч рублей.

Собачники прогулялись по бору, а закончили прогулку у памятника им. Курчатову. Фото: группа«Корги74»

На прогулке хозяева обменялись новостями, поговорили о проблемах воспитания и содержания. А хвостатые поиграли, побегали, присмотрели себе вторые половины.

Следующую «коржовку» собачники планируют провести в декабре, если в городе к тому времени не отменят массовые мероприятия. Не исключено, что прогулка будет костюмированная.

Для собак такая массовая прогулка - возможность социализироваться.. и найти вторую половину. Фото: группа«Корги74»

Фото: группа«Корги74»

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