Деньги, квартиры. Текслер рассказал, как регион поддерживает медиков

Главный в медицине - это врач. Фото: Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В своем официальном аккаунте социальной сети Инстаграм губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил главную проблему современной медицины — кадры. Она характерна не только для нашего региона — для всей страны.

«Строим и ремонтируем больницы, покупаем современную технику, автомобили. Но лечит всегда врач. Без квалифицированного медперсонала хорошеи помощи быть не может. И пандемия только увеличила масштаб этои проблемы — не только у нас, в других регионах тоже», — сообщил глава региона.

Значит, нужно биться за каждого сотрудника, поддерживать созданием условий молодых. По решению главы региона впервые в это году стало больше бюджетных мест в медицинском университете. В том числе в ординатуре.

Для врачей с этого года покупается служебное жилье: такого раньше не было. Нужно купить больше 100 квартир до конца года. Приобретена половина. Губернатор подчеркнул: служебное жилье для медработников будут покупать каждый год. Потому что если не будет квартиры, не будет и врача.

Нужно решать кадровый вопрос в селах. Параллельно программе «Земскии фельдшер» по решению Алексея Текслера ввели областную выплату в 500 тысяч рублеи выпускникам. Условие: они должны вернуться в родные села работать фельдшерами.

Губернатор подчеркивает: это лишь часть мер для решения главной задачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru