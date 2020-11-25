В 2021 году в расписании челябинского аэропорта появится 11 субсидированных рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2021 год. Среди них есть рейсы из Челябинска и Магнитогорска. Рассказываем, куда можно будет купить билет со скидкой и когда будут выполняться перелеты.

Из Челябинска:

— Волгоград (софинансирование Челябинской и Волгоградской областями по 30,5%)

полетная программа рассчитана на: 02.01.2021-31.05.2021 и 01.09.2021-31.12.2021

— Геленджик (софинансирование Челябинской области 61%)

01.05.2021-31.12.2021

— Казань (софинансирование Татарстан и Челябинская область по 30,5%)

02.01.2021-31.05.2021 и 01.09.2021-31.12.2021

— Краснодар (софинансируемый Челябинской областью на 61%)

01.01.2021-31.03.2021 и 01.10.2021-31.12.2021

— Красноярск (софинансируемый Челябинской областью 61%)

02.01.2021-31.05.2021 и 01.09.2021-31.12.2021

— Махачкала (софинансирование со стороны Челябинской области 61%)

01.05.2021-31.12.2021

— Минеральные воды (софинансируемый Челябинской областью 61%)

01.01.2021-31.03.2021 и 01.09.2021-31.12.2021

— Мурманск (софинансируемый Челябинской областью 61%)

01.05.2021-31.12.2021

— Норильск (софинансирование со стороны Челябинской области 50%)

01.05.2021-31.12.2021

— Омск (софинансирование Челябинской и Омской областями по 30,5%.)

02.01.2021-31.12.2021

— Ростов-на-Дону (софинансируемый Челябинской областью 61%)

01.01.2021-31.03.2021 01.09.2021-31.12.2021

Из Магнитогорска:

— Екатеринбург (софинансирование со стороны Свердловской и Челябинской областей по 30,5%)

01.05.2021-31.12.2021

— Новосибирск (софинансирование Новосибирской и Челябинской областей по 30,5%)

01.01.2021-31.12.2021

Магнитогорск-Сочи (софинансирование Челябинской областью в размере 61%)

01.01.2021-30.04.2021 01.10.2021-31.12.2021

Как сообщала ранее «Комсомолка», на субсидирование региональных авиаперевозок в 2021 году потратят 250 млн рублей из областной казны и еще около 200 млн рублей федеральных средств. Ранее планировалось, что будут субсидированные рейсы в Пермь и Уфу, но они в список не вошли.

Отметим, что помимо субсидированных есть и другие направление. Осенне-зимнее расписание челябинского аэропорта — по ссылке.

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