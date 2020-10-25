Тем временем преображается и сам аэропорт. Фото: читатель КП

Сегодня, 25 октября, челябинский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до 27 марта. При этом список направлений еще будет корректироваться.

Из-за пандемии коронавируса международных направлений в расписании нет. Зато есть большой выбор прямых рейсов по городам России.

Ежедневно из Челябинска будут выполняться перелеты в Москву и Санкт-Петербург. Продлена полетная программа в самый западный город — Калининград.

Калининград — самый европейский город России Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Из городов центральной России без пересадок доступны Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону. Из южных направлений — Минводы, Сочи, Краснодар. Решается вопрос по перелетам в Симферополь — в расписании на сайте это направление значится, но по факту авиакомпания продает билеты с пересадками в Москве.

Казань — популярное у туристов направление во все времена года Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Есть перелеты в Сибирь на Север: Новосибирск, Омск, Красноярск, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск и Нарьян-Мар. Рейсы в регионы субсидированные, поэтому стоят относительно недорого.

Между тем, ожидается появление субсидированных рейсов и по другим направлениям, таким как Пермь, Уфа, Махачкала, Норильск и Мурманск.

ВАЖНО!

В связи с распространением коронавируса, в отдельных регионах страны могут потребовать справку на ковид или сдать тест по прибытии. Например, такое правило есть в Минводах. Ранее сервис путешествий Туту.ру составил специальную карту, где обозначил регионы, в которых действуют ограничения.

Поскольку ситуация меняется практически каждый день, планируя путешествие, уточните есть ли ограничения в местном оперштабе.

На карте обозначены регионы, в которых действуют ограничения. Инфографика: Сервис путешествий Туту.ру

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