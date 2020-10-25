Тем временем преображается и сам аэропорт. Фото: читатель КП
Сегодня, 25 октября, челябинский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до 27 марта. При этом список направлений еще будет корректироваться.
Из-за пандемии коронавируса международных направлений в расписании нет. Зато есть большой выбор прямых рейсов по городам России.
Ежедневно из Челябинска будут выполняться перелеты в Москву и Санкт-Петербург. Продлена полетная программа в самый западный город — Калининград.
Калининград — самый европейский город России
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Из городов центральной России без пересадок доступны Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону. Из южных направлений — Минводы, Сочи, Краснодар. Решается вопрос по перелетам в Симферополь — в расписании на сайте это направление значится, но по факту авиакомпания продает билеты с пересадками в Москве.
Казань — популярное у туристов направление во все времена года
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Есть перелеты в Сибирь на Север: Новосибирск, Омск, Красноярск, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск и Нарьян-Мар. Рейсы в регионы субсидированные, поэтому стоят относительно недорого.
Между тем, ожидается появление субсидированных рейсов и по другим направлениям, таким как Пермь, Уфа, Махачкала, Норильск и Мурманск.
ВАЖНО!
В связи с распространением коронавируса, в отдельных регионах страны могут потребовать справку на ковид или сдать тест по прибытии. Например, такое правило есть в Минводах. Ранее сервис путешествий Туту.ру составил специальную карту, где обозначил регионы, в которых действуют ограничения.
Поскольку ситуация меняется практически каждый день, планируя путешествие, уточните есть ли ограничения в местном оперштабе.
На карте обозначены регионы, в которых действуют ограничения. Инфографика: Сервис путешествий Туту.ру
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