Успеть за 48 часов: Текслер распорядился модернизировать лаборатории для тестирования на ковид

В Челябинской области модернизируют лаборатории, занимающиеся тестированием на ковид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 19 лабораторий занимаются тестированием на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Лаборатории работают круглосуточно, без выходных. По данным пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено всего 984 336 исследований. За прошедшие сутки — 7259 тестов.

В среду, 25 декабря, на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в Челябинской области, министр здравоохранения региона Юрий Семенов сообщил, что решением губернатора Алексея Текслера на модернизацию лабораторий из областного бюджета выделено около 42 млн. руб. Плюс, 15,7 млн. руб. Челябинская область получила из федерального бюджета.

Семенов заявил, что после модернизации, которая произойдет в самое ближайшее время, все лаборатории Южного Урала, занимающиеся тестированием ковида методом ПЦР, будут укладываться в 48 часов для подготовки и выдачи результата.

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