Текслер анонсировал начало вакцинации от COVID-19 в Челябинской области

В Челябинской области грядет кампания по вакцинации от ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 25 ноября, на заседании областного оперативного штаба по борьбе с гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией губернатор Алексей Текслер заявил о начале кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба главы региона, первая партия вакцины придет в начале декабря.

Определены группы риска, кто первыми получит вакцину: медицинские и социальные работники; школьные учителя; преподаватели вузов с ссузов; сотрудники полиции.

Первая партия вакцины — три тысячи штук. Этот объем оговаривается в соглашении, которое заключили правительство Челябинской области и федеральный минздрав. Известны медицинские организации, на базе которых будет проходить кампания. В списке — 69 учреждений по всей области. По распоряжению губернатора минздрав займется проверкой ЛПУ на предмет готовности к организации кампании.

Разумеется, вакцинация — явление добровольное. Плюс, будут учитываться имеющиеся хронические заболевания.

Кроме того, члены оперштаба обсудили вопрос обеспечения лекарствами больных на амбулаторном этапе лечения.

— Важнейшая задача — это наличие необходимого объема медикаментов, плюс надо уже заниматься обеспечением медикаментов на начало следующего года, особенно на январь. До конца года по многим позициям мы обеспечены, но этого недостаточно, учитывая, что январь — месяц праздничный, нужно заранее подготовиться к этому процессу, — сказал губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru