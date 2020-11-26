Спасатели назвали водоемы с самым опасным льдом в Челябинской области

Выходить на лед еще опасно, но рыбаков это не останавливает. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области у рыбаков вовсю идет зимняя рыбалка. А из-за того, что лед поздно покрылся снегом, что случается нечасто, его облюбовали фотографы. Спасатели трубят — выходить на лед пока опасно, но людей это не останавливает. С октября в регионе зарегистрировано четыре смерти на льду. В одном случае в ледяную воду провалилась 8-летняя девочка.

— На большинстве озер и рек области установился лед толщиной от 4 до 17 см, но на крупных водоемах, таких как Тургояк, Увильды, Аргази, Верхнеуральское, Нязепетровское водохранилище, становление стабильного, прочного льда можно спрогнозировать только к декабрю, — рассказал замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов на онлайн пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс».

Выходить на тонкий лед, а тем более там, где стоят предупреждающие об опасности таблички, — нельзя. За это, кстати, можно схлопотать штраф до 2000 рублей для физлиц, до 5000 — для должностных лиц и до 15 000 — для юрлиц. Также запрещено выезжать на лед на любом транспортном средстве. За ноябрь в области составлено 12 протоколов за выход людей на лед: семь — в Миассе, пять — в Саткинском районе.

Южноуральцам напоминают, кататься на водоемах на коньках, лыжах, заниматься зимними парусными видами спорта разрешается только после проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 25 см. А также если лед тоньше 25 см нельзя заниматься подледным ловом рыбы.

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