Решительнее командиров: Текслер вручил награды активным женщинам области

Вместо рукопожатия: дружественное прикосновение "кулачками". Фото: gubernator74.ru

В четверг, 26 ноября, губернатор Алексей Текслер работает на Женском форуме-2020 «Стальное кружево Урала». Большое событие посвящено 30-летию Союза женщин России.

Глава региона вручил активисткам награды и уже в первых словах обращения к участницам форума заговорил об огромной созидательной силе женщин области.

Так, губернатор вспомнил коммунальную аварию 2019 года в военном городке Чебаркуля. Без отопления в мороз тогда остались и жилые дома, и садики, и школа. И пока офицеры молчали без команды, их жены подняли шум, и власти успели отреагировать.

— Я не раз убеждался в том, какую мощную силу представляет собой женское движение. Союз женщин России, его региональное отделение для правительства области и муниципалитетов — это надежные соратники, — сказал Алексей Текслер.

Активисты Союза женщин генерируют много социальных проектов. В том числе, в региональной программе «Школьное молоко». Ученики начальной школы по всей области получают бесплатно стакан витаминизированного молока.

Еще одно полезное дело, инициированное Союзом женщин, — это поддержка некоммерческих организаций региона. Так появилась система губернаторских грантов. И в этом году бюджет поддержки НКО — 100 млн. руб.

Губернатор вручил активисткам движения награды. Так, первому вице-губернатору Ирине Гехт вручена памятная медаль «Дочерям Отчизны».