Массовая драка произошла на рок-фестивале. Фото: архив chel.kp.ru.

Осужденному за бойню на фестивале «Торнадо» челябинскому бизнесмену Александру Гирю отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе областного суда.

— Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда от 2 сентября, которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Гиря об условно-досрочном освобождении, — сообщили в пресс-службе областного суда. — Постановление вступило в законную силу.

В избиение пострадали 37 человек. Фото: архив chel.kp.ru.

В августе 2010 года Гирь участвовал в организации массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в миасском поселке Тургояк. В сентябре 2018 года Челябинский областной суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С апреля 2019 года осужденный отбывает наказание в одной из колоний Челябинской области.

Ранее челябинский суд отпустил по амнистии участников бойни на фестивале в «Торнадо».

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