В Минобре рассказали, пустят ли родителей на новогодние утренники

Родителей на утренники не пустят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители малышей в Челябинской области атаковали министерство образования Челябинской области вопросами, будут ли пускать родителей на новогодние елки в детские сады.

— Я сама бабушка и вожу внука в детсад. Когда родители приводят детей по отдельности, они в масках, обрабатывают руки, не находятся в замкнутом пространстве все вместе. На празднике таких ограничений не соблюсти, — отметила заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Елки и утренники будут. Обсуждается возможность присутствия по одному родителю — чтобы снять на видео.

— Родители сейчас продвинутые. Им больше хочется пообнимать детей. Ну, ничего, поздравят дома, — добавила Коузова.

В этом году новогодние утренники для южноуральских детсадовцев пройдут без приглашенных Деда Мороза и Снегурочки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru