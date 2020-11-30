В Минобре рассказали, пустят ли родителей на новогодние утренники

Родителей на утренники не пустят
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Родители малышей в Челябинской области атаковали министерство образования Челябинской области вопросами, будут ли пускать родителей на новогодние елки в детские сады.
— Я сама бабушка и вожу внука в детсад. Когда родители приводят детей по отдельности, они в масках, обрабатывают руки, не находятся в замкнутом пространстве все вместе. На празднике таких ограничений не соблюсти, — отметила заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.
Елки и утренники будут. Обсуждается возможность присутствия по одному родителю — чтобы снять на видео.
— Родители сейчас продвинутые. Им больше хочется пообнимать детей. Ну, ничего, поздравят дома, — добавила Коузова.
В этом году новогодние утренники для южноуральских детсадовцев пройдут без приглашенных Деда Мороза и Снегурочки.
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