Допинг и диеты: «Комсомолка» побывала на закрытом показе фильма об известных силачах и фитнес-леди Челябинска

В фильме "Железный путь" снялись известные челябинские атлеты. Фото соцсети.

Первая и единственная в Челябинской области, чемпионка Европы и мира по фитнесу, заслуженный мастер спорта Светлана Кочкина, 2-кратная чемпионка мира по боди-фитнесу Татьяна Мандолина, 14-кратный чемпион планеты по гиревому спорту Иван Денисов, призер Кубка мира по гребле на байдарках и самый сильный человек Челябинска-2003, рекордсмен России по силовому экстриму Дмитрий Кононец, 2-кратный чемпион мира, чемпион Европы по бодибилдингу Александр Щеголев, чемпион страны по пауэрлифтингу Игорь Поделко. Фильм режиссера и сценариста, лауреата первой национальной премии «Продюсер года 2020» Павла Головина рассказывает об этих известных атлетах и фитнес-леди, которые добились больших успехов в спорте.

Дмитрий Кононец с болгаркой и сварочным аппаратом, Щеголев – вегетарианец, применяющий дыхательные практики, Игорь Поделко - мастер приготовления узбекского плова, Татьяна Мандолина – ценительница тушенной лосятины, а Иван Денисов – любитель порассуждать о допинге. Одна из героинь фильма Светлана Кочкина вспомнила, что пришла в спорт, благодаря службе в милиции, а еще рассказала, как ей удалось сохранить идеальную фигуру после ухода из большого спорта, почему в свое время не согласилась на переезд в Америку и открыла свой специализированный детский спортивный центр в Челябинске.

— Документальный фильм «Железный путь» — это своего рода мотивация для занятий спортом и для людей всех возрастов. Мы отсняли много материала, но в часовой фильм вошли лишь самые яркие эпизоды из жизни спортсменов, «вырезки» из их рассказов о своем пути в спорте, — рассказал Павел Головин. — Здесь и любительские кадры с турниров, которые снимались еще на кассетные видеокамеры, и профессиональные съемки нашего оператора, в том числе, и в домашней обстановке – в гостях у героев фильма. Плюс, разумеется, много материала из тренажерных залов, где они продолжают тренироваться, а кто-то и работать в качестве тренеров-инструкторов. Все спортсмены делятся своими секретами подготовки, рассказывают о диетах, о том, как можно добиться успеха в спорте, в жизни, что такое большой спорт, и как сохранять себя в хорошей форме даже когда вам 50-60 лет и старше… Повторю, фильм, наверняка, будет интересен и спортсменам, любителям активного образа жизни, и тем, кто еще решает заняться собой, «строительством» своего тела и духа. Работу над фильмом мы начали в июле. Планировали закончить все за месяц-полтора, но набралось очень много материала, и потому монтаж закончили только в конце ноября.

— Я считаю, что ценность фильма и в узнаваемости людей, которых все видят на экране, и в том, что они простым языком и на своем примере рассказывают о том, как можно добиться успеха в спорте, — подчеркнул Дмитрий Кононец.

Пока показ часового фильма сделали закрытым, пригласив на него героев и тех, кто участвовал в работе над картиной. Продюсер и фильма Юрий Узких отметил, что этот фильм планируется показать на площадке одного из крупнейших киноцентров Челябинска.

— На главную премьеру позовем известных спортсменов, тренеров, всех, кто связан со спортом, физической культурой. Уверен, что эта работа будет интересна и представителям наших областных спортивных школ. Не исключено, что фильм будет показан и на одном из региональных телеканалов, — рассказал Юрий Узких.

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