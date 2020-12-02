Добровольно, но обязательно: в Челябинской области внедряют региональный экостандарт

Главное достояние региона - природные богатства. Федеральный тренд сейчас - диктат экологического законодательства. И Челябинская область крайне своевременно внедряет дополнительные требования к промышленникам в вопросе сохранения природы. Фото: НП "Таганай".

В Челябинской области готов пакет документов по региональному экологическому стандарту. Внедряться он будет с 2021 года.

Дополнительная мера контроля за работой предприятий, мониторингом выбросов в воздух, воду, почву, за сохранением природы и развитием особо охраняемых природных территорий вводится по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Челябинская область стала первой среди субъектов РФ, кто вводит повышенные экологические требования к деятельности предприятий. К нашему опыту присматриваются другие регионы.

Помимо обязательных к исполнению норм федерального и регионального экологических законодательств предприятиям настойчиво рекомендовано включаться в работу над добровольным исполнением требований регионального экостандарта. Как не выполнить? И это — помимо четырехсторонних соглашений по снижению негативной нагрузки на экологию, которое промышленники заключают с правительством Челябинской области, Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой.

Как подчеркивает Текслер, вновь создаваемые предприятия сразу должны выполнять экологические требования властей региона. Существующие — делать максимум для решения проблем.

Над положениями регионального экологического стандарта работали эксперты и общественники. Принимались замечания от заинтересованных организаций. В адрес координационного совета при губернаторе поступило более 60 замечаний и предложений. Большинство из них — учтено.

— Региональный экологический стандарт учитывает и добровольный экологический аудит с публичным форматом. Мы обязательно это будем внедрять. У промышленников не должно быть мысли, что можно работать на территории Челябинской области и не нести экологическую ответственность за результаты своего труда. Все новые предприятия сразу должны быть экологически чистыми, это не обсуждается. Можно сказать, что экологический стандарт систематизирует наш подход и требование к такой деятельности, — сказал губернатор.