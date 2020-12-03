«Железные заборы в действии»: на оживленной улице в Челябинске в час пик столкнулись две иномарки

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

В Челябинске на Университетской набережной вечером 2 декабря столкнулись Porsche Cayenne и Renault Logan. Авария произошла на участке, где в ноябре установили тросовые ограждения. От удара Renault отбросило на забор, об который машине разбило перед. Однако это спасло иномарку от столкновения со «встречкой».

— Железные заборы показали себя в действии, — пишут в соцсетях челябинцы.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, новые тросовые ограждения критиковал челябинский урбанист Лев Владов.

— Пока мы работали, они пришли на Университетскую набережную, чтобы сделать еще хуже. Теперь при движении по улице по обеим сторонам будут видны только заборы и грязная горка по центру. Ширина полос позволяла сделать здесь широкий зеленый разделитель с деревьями или кустарником, — писал Лев.

Опоры не первый раз спасают автомобилистов. На прошлой неделе забор удержал легковушки, которые вылетели к зданию облсуда.

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