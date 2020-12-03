Власти Челябинска устроили виртуальную экскурсию по ледовому городку

Тема ледового городка в этом году «Челябинск космический». Коллаж: кадры с видео

В Челябинске ледовый город еще не готов, но по нему уже можно погулять — виртуально. Такую возможность горожанам предоставило городское управление культуры, опубликовав видеоролик с 3D-моделью объекта.

Напомним, в этом году тема ледового городка «Челябинск космический». На него потратят более 6 млн рублей. На площади планируют разместить почти 40 объектов — горок, ледовых скульптур, лабиринтов. Все фигуры украсят художественной резьбой и подсветкой.

Горожане, которые успели «прогуляться» по новому городку, оставляют разные отзывы о нем. Кому-то очень понравился, а кто-то раскритиковал его. Вот какие отзывы жители оставили в комментариях под видео.

— Горок маловато, пустовато так....

— Сцену для мероприятий установят, но сами мероприятия отменят. Логично.

— Очень порадовало чистое звездное небо и сказочные заросли пышных елок, — с иронией написала челябинка Вера, намекая на то, что елки на площади давно облысели.

Власти планируют открыть городок до 22 декабря. Из-за пандемии праздничных гуляний на его территории не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru