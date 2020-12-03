В Челябинской области займутся ремонтом местных дорог

800 км дорог отремонтируют и построят в Челябинской области в 2021 году. Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

На рассмотрение депутатами Законодательного Собрания поступил проект бюджета Челябинской области-2021 года. Проект формировался нелегко, в силу объективных причин (увеличение расходов, сокращение доходной части), но по поручению губернатора Алексея Текслера сохранено финансирование дорожной отрасли. Курс на развитие региона не отменим.

Важно было сохранить набранные темпы: в этом году регион отремонтирует и построит 800 км дорог — беспрецедентный объем. И планы 2021 года — эти же цифры. Об этом в четверг, 3 декабря, на брифинге, посвященном проекту бюджета следующего года, заявил вице-губернатор Сергей Шаль.

Общий объем дорожного фонда Челябинской области в нынешнем году составил 20 млрд. руб. 3 млрд. Из них 17 млрд. руб. — средства региона, 3 млрд. руб. - федеральные деньги.

По поручению губернатора в проекте бюджета-2021 сумма региональных средств сохранена. Сейчас идет работа с федеральным центром по получению дополнительных денег. В том числе, по линии нацпроектов.

В проекте областного бюджета-2021 40 % средств (7 млрд. 200 млн. руб.) направятся на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах. По поручению губернатора, все муниципальные образования верстают свои программы ремонта и строительства улично-дорожной сети до 2024 года. В том числе, на основе обращений местных жителей.

Кстати, о работе с подрядными организациями. Еще одно поручение главы региона — заключать контракты заранее, и 70 % контрактов на 2021 год уже заключены. Практикуются контракты трехлетнего цикла, когда исполнители договоров планируют развитие своих предприятий на продолжительное время. Не позиционируя себя как временщики-одногодки.

Какие дороги в Челябинской области отремонтирую в 2021 году? В списке, например, продолжение строительства направления Челябинск — Харлуши; Шагол — Красное поле. В ремонт уйдут дороги Муслюмово — Саккулово; Аша — Шарлаш; Миасс — Карабаш — Кыштым.

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