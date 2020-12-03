Дюжина садиков и четыре школы: что построит Челябинская область

В микрорайоне Академ Риверсад построено три детских сада. Важный вопрос - на контроле губернатора Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ru

Депутаты Законодательного Собрания готовятся в первом чтении рассмотреть проект областного бюджета на 2021 год. Главный финансовый документ подписан губернатором Алексеем Текслером.

В проекте бюджета министерству строительства Челябинской области определено финансирование в 12 млрд. 628 млн. руб. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Позиция губернатора: 2021 год должен стать для региона годом дальнейшего развития. Ярко выражена социальная направленность задач: это — поручение губернатора Алексея Текслера.

На реализацию национальных проектов будет направлено 5,5 млрд. руб. В том числе, 3 млрд 429 млн. руб. — на объекты образования. Так, будет построено 12 садиков (в 2020 году построено 11 садов). Из них по нацпроекту «Демография» — 10 садов.

— Резко увеличивается и объем финансирования, и количество построенных школ — начнется строительство 8 зданий. Цена вопроса — 1 млрд. 722 млн. руб. В 2020 году регион построил три школы — в Челябинске, Магнитогорске и Ново-Казанцево. На следующий год планируется сдать четыре школы, — сообщил министр.

На объекты спорта в проекте областного бюджета заложен 1 млрд. 826 млн. руб. — в несколько раз больше, чем в этом году. На эти деньги начнется строительство 18 объектов спорта. В том числе, три — по нацпроекту «Демография». В том числе, ФОКи в Верхнем Уфалее, Копейске, Нязепетровске, в Уйском и Брединском районе, в Чесме.

По отрасли «Здравоохранение» в проекте бюджета заложено 140 млн. руб. Начнется, например, проектирование большой больницы в Златоусте. Стройка начнется через год. На завершающую стадию выйдет строительство здания психоневрологической больницы в Челябинске. Вторая очередь областного инфекционного центра в Малой Сосновке — тоже в планах 2021 года.

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